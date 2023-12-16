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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Расинг
Эльденсе - Расинг: обзор матча 16 декабря 2023
Эльденсе
16.12.2023, суббота, 16:00
Испания. Сегунда, 20 тур
3 : 3
Завершен
Расинг
14'
И. Моранте
45+8'
Х. Санчес
56'
Х. Карлос Арана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Расинг
90'
+10
Желтая карточка
Х. Эскьета
87'
Желтая карточка
D. Campo
87'
Замена
Л. Жуниор
️️️️
Д. Фернандес
80'
Замена
D. Campo
️️️️
И. Моранте
Замена
М. Дуэ
️️️️
М. Матеу
75'
66'
Замена
M. Sangalli
️️️️
П. Фернандес
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
66'
56'
ГОЛ! 0:3!
Х. Карлос Арана
Пас отдал
П. Фернандес
Желтая карточка
Ф. Андоне
46'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Х. Ортуньо
46'
Замена
P. Capo
️️️️
Д. Тимор
46'
46'
Замена
А. Альдасоро
️️️️
Í. Sáinz-Maza
46'
Замена
P. Moreno
️️️️
R.
45'
+8
ГОЛ! 0:2!
Х. Санчес
Пас отдал
R.
Желтая карточка
Д. Тимор
45'
+1
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Моранте
Пас отдал
И. Висенте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
2
Alvaro Mantilla
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иван Моранте
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
(К)
ЦП
20
Пеке Фернандес
ЦП
16
Rubén
ЦФ
72
Дани Фернандес
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
15
Marco Sangalli
ЦП
11
Yeray Cabanzon
ЦП
16
Ариц Альдасоро
ЦП
32
Diego Campo
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
4
P. Moreno
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
1-3-5
1
Асевес
24
Тимор
18
Ортуньо
17
21
Матеу
21
11
Ортуньо
9
24
Чапела
6
Эрнандес
3-3-1-3
13
Эскьета
16
Гарсия
5
Санчес
2
14
Моранте
6
20
Фернандес
10
Висенте
9
Арана
72
Фернандес
16
21
Матеу
5
Дуэ
5
Дуэ
21
Матеу
24
Тимор
18
18
24
Тимор
11
Ортуньо
7
Андоне
7
Андоне
11
Ортуньо
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
20
Фернандес
15
15
20
Фернандес
6
16
Альдасоро
16
Альдасоро
6
14
Моранте
32
32
14
Моранте
72
Фернандес
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
72
Фернандес
16
4
4
16
Остались в запасе
Эльденсе
Расинг
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Микель Парера
ВР
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
32
Жереми Аревало
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
21
Alex Bernal
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
32
Жереми Аревало
ЦФ
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Эльденсе - Расинг
2
2
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
6
1
Офсайды
1
2
Количество передач
213
111
Сейвы
0
1
Точность передач %
76
61
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
0
1
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
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