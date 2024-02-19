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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Эльденсе
Тенерифе - Эльденсе: обзор матча 19 февраля 2024
Тенерифе
19.02.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 27 тур
1 : 0
Завершен
Эльденсе
10'
J. León
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Эльденсе
Желтая карточка
В. Рубио
90'
+5
88'
Желтая карточка
G. Jimeno
Замена
С. Гонсалес
️️️️
А. Хименес
87'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Ф. Медрано
87'
84'
Замена
G. Jimeno
️️️️
И. Чапела
Замена
T.
️️️️
Y. Rahmani
77'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
А. Корредера
76'
75'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Д. Тимор
59'
Замена
P. Capo
️️️️
Х. Ортуньо
58'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
A. Bernal
Желтая карточка
J. León
52'
Желтая карточка
Ф. Медрано
50'
46'
Замена
️️️️
Á. Martínez
ГОЛ! 1:0!
J. León
Пас отдал
Р. Лопес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
38
Dawda Dambelleh
ЦФ
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
18
P. Capo
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
29
Gabriel Jimeno
ЦФ
3-2-1-4
12
Сориано
3
Медрано
24
Амо
22
16
Санц
14
Корредера
12
Лопес
4
18
Гальего
19
20
Хименес
2-1-1-1-5
1
Асевес
2
Абад
3
24
Тимор
18
Ортуньо
21
Матеу
24
Чапела
21
6
Эрнандес
21
11
Ортуньо
3
Медрано
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Медрано
20
Хименес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
20
Хименес
19
20
20
19
14
Корредера
14
Бодигер
14
Бодигер
14
Корредера
11
Ортуньо
18
18
11
Ортуньо
21
19
Хоркера
19
Хоркера
21
24
Тимор
7
Андоне
7
Андоне
24
Тимор
24
Чапела
29
29
24
Чапела
Остались в запасе
Тенерифе
Эльденсе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
38
Dawda Dambelleh
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
38
Dawda Dambelleh
ЦФ
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Тенерифе - Эльденсе
3
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
14
Офсайды
3
2
Количество передач
409
423
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Дамаско Арседиано Монескильо
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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