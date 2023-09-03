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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Эльденсе
Сарагоса - Эльденсе: обзор матча 03 сентября 2023
Сарагоса
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 4 тур
2 : 0
Завершен
Эльденсе
42'
И. Асон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарагоса - Эльденсе
Замена
С. Энрих
️️️️
С. Бакиш
85'
83'
Замена
A. Bernal
️️️️
Д. Тимор
Замена
Т. Мойя
️️️️
F. Serrano
74'
Замена
В. Мольехо
️️️️
И. Асон
74'
69'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Ф. Андоне
Замена
С. Бермехо
️️️️
М. Меса
65'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Х. Валера
64'
59'
Замена
И. Чапела
️️️️
D. Poloni
ГОЛ! 1:0!
И. Асон
42'
Желтая карточка
F. Serrano
36'
12'
Желтая карточка
Д. Думич
Желтая карточка
М. Меса
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
15
Jair Amador
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
18
Марк Агуадо
ЦП
17
C. Nieto
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Christian Montes
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
3-1-5
1
15
Гамес
15
16
Франкес
18
Агуадо
16
20
Асон
12
Бакиш
11
Меса
11
Валера
2-1-3-4
13
4
Думич
31
24
Тимор
10
18
Ортуньо
21
Матеу
21
7
Андоне
2
Абад
11
Ортуньо
11
Меса
17
Бермехо
17
Бермехо
11
Меса
16
20
Мойя
20
Мойя
16
11
Валера
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Валера
20
Асон
11
Мольехо
11
Мольехо
20
Асон
12
Бакиш
9
Энрих
9
Энрих
12
Бакиш
16
Ортис
16
Ортис
7
Андоне
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Андоне
31
24
Чапела
24
Чапела
31
24
Тимор
21
21
24
Тимор
Остались в запасе
Сарагоса
Эльденсе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Сарагоса - Эльденсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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