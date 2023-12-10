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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Эльденсе
Леганес - Эльденсе: обзор матча 10 декабря 2023
Леганес
10.12.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 19 тур
1 : 1
Завершен
Эльденсе
35'
Д. Раба (П)
42'
С. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Эльденсе
Желтая карточка
А. Ньом
90'
+4
85'
Желтая карточка
И. Чапела
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
85'
Замена
О. Уренья
️️️️
Ф. Портильо
80'
70'
Желтая карточка
Т. Абад
68'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
Х. Ортуньо
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Х. Мирамон
64'
57'
Замена
P. Capo
️️️️
Ф. Андоне
46'
Замена
И. Чапела
️️️️
Д. Думич
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Ортуньо
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Раба
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Раба
35'
Желтая карточка
Д. Раба
28'
10'
Желтая карточка
Д. Думич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Леганес
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Конде
12
Ньом
23
Саэнс
55
Гонсалес
15
Франкеса
91
Нею
21
Мирамон
8
Ундабаррена
20
Портильо
9
Гарсия
19
Раба
1-1-2-5
1
Асевес
4
Думич
24
Тимор
17
18
Ортуньо
2
Абад
6
Эрнандес
11
Ортуньо
7
Андоне
9
19
Раба
7
Джуара
7
Джуара
19
Раба
20
Портильо
28
Уренья
28
Уренья
20
Портильо
21
Мирамон
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
21
Мирамон
7
Андоне
18
18
7
Андоне
4
Думич
24
Чапела
24
Чапела
4
Думич
11
Ортуньо
19
Хоркера
19
Хоркера
11
Ортуньо
Остались в запасе
Леганес
Эльденсе
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Леганес - Эльденсе
3
3
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
6
11
Офсайды
2
1
Количество передач
242
144
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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