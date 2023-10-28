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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Аморебьета
Эльденсе - Аморебьета: обзор матча 28 октября 2023
Эльденсе
28.10.2023, суббота, 15:00
Испания. Сегунда, 13 тур
2 : 0
Завершен
Аморебьета
14'
Х. Ортуньо
70'
Х. Ортуньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Аморебьета
Замена
A. Bernal
️️️️
К. Эрнандес
86'
81'
Замена
L. Quintero
️️️️
Х. Авилес
Замена
М. Мари
️️️️
С. Ортуньо
81'
71'
Замена
R. Edwards
️️️️
E. Moran
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Ортуньо
70'
Замена
А. Ортис
️️️️
Э. Сальседо
63'
Замена
D. Poloni
️️️️
И. Чапела
63'
46'
Желтая карточка
E. Moran
42'
Желтая карточка
Ф. Гаррета
Желтая карточка
Д. Думич
25'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ортуньо
Пас отдал
С. Ортуньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
25
Josué Dorrio
(К)
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Икер Сегин
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
1-1-2-5
58
Субиаурре
4
Думич
24
Тимор
18
Ортуньо
21
Матеу
24
Чапела
10
Сальседо
7
Андоне
9
6
Эрнандес
4-3-3
1
Куньят
4
Эрнандо
15
Нуньес
17
35
Гаррета
25
6
Сибо
17
8
19
Авилес
29
Да Грака
24
Чапела
31
31
24
Чапела
18
Ортуньо
15
Мари
15
Мари
18
Ортуньо
10
Сальседо
16
Ортис
16
Ортис
10
Сальседо
6
Эрнандес
21
21
6
Эрнандес
8
6
6
8
19
Авилес
29
29
19
Авилес
Остались в запасе
Эльденсе
Аморебьета
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Unai Marino
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Икер Сегин
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
11
Икер Сегин
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Эльденсе - Аморебьета
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Jesus Trujillo Suarez, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
Все
Эльденсе
Аморебьета
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
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1
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1 октября
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8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
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