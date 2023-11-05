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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Бургос
Эльденсе - Бургос: обзор матча 05 ноября 2023
Эльденсе
05.11.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 14 тур
2 : 0
Завершен
Бургос
14'
И. Чапела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Бургос
86'
Замена
М. Муньос
️️️️
Г. Сьерра
86'
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
82'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
77'
Замена
М. Мари
️️️️
М. Матеу
73'
71'
Желтая карточка
Г. Сьерра
46'
Замена
А. Мартин
️️️️
М. Атьенса
46'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
K. Appin
Желтая карточка
Д. Тимор
40'
ГОЛ! 1:0!
И. Чапела
Пас отдал
М. Матеу
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
Бургос
29
Ruben de Gea
ВР
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
1-3-5
58
Субиаурре
24
Тимор
18
Ортуньо
10
21
Матеу
7
Андоне
6
Эрнандес
21
24
Чапела
11
Ортуньо
4-2-1-3
13
Каро
17
Гонсалес
8
Сьерра
18
3
Матос
20
Атьенса
10
16
Санчес
14
Ниньо
21
4
Эльхесабаль
31
31
21
Матеу
15
Мари
15
Мари
21
Матеу
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
8
Сьерра
22
Муньос
22
Муньос
8
Сьерра
20
Атьенса
16
Мартин
16
Мартин
20
Атьенса
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
10
99
99
10
Остались в запасе
Эльденсе
Бургос
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
29
Ruben de Gea
ВР
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
Остались в запасе
29
Ruben de Gea
ВР
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Эльденсе - Бургос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
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