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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Аморебьета - Эльденсе
Аморебьета - Эльденсе: обзор матча 20 января 2024
Аморебьета
20.01.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 23 тур
0 : 2
Завершен
Эльденсе
8'
Х. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аморебьета - Эльденсе
82'
Замена
М. Дуэ
️️️️
A. Bernal
Замена
L. Quintero
️️️️
J. Mier
81'
Желтая карточка
К. Сибо
78'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
К. Сибо
78'
70'
Замена
P. Capo
️️️️
Д. Тимор
65'
Желтая карточка
Д. Тимор
60'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
Замена
A. Troncho
️️️️
R. Edwards
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ортуньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
3
Хавьер Этчейта
(К)
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
(К)
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Аморебьета
17
Daniel Lasure
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
29
Angel Troncho
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
18
P. Capo
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
3-4-3
1
Куньят
3
Этчейта
35
Гаррета
15
Нуньес
2
6
Сибо
17
25
6
Карбонель
6
17
2-1-2-1-4
1
Асевес
2
Абад
4
Думич
24
Тимор
17
18
Ортуньо
21
Матеу
21
21
24
Чапела
11
Ортуньо
6
29
29
6
6
Сибо
14
Эрасо
14
Эрасо
6
Сибо
2
29
29
2
24
Тимор
18
18
24
Тимор
21
5
Дуэ
5
Дуэ
21
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
Остались в запасе
Аморебьета
Эльденсе
17
Daniel Lasure
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
17
Daniel Lasure
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Аморебьета - Эльденсе
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
488
389
Сейвы
4
0
Точность передач %
73
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Instalaciones de Lezama, Lezama
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8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
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