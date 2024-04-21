Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Альбасете
Эльденсе - Альбасете: обзор матча 21 апреля 2024
Эльденсе
21.04.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 36 тур
0 : 1
Завершен
Альбасете
65'
C. Glauder
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Альбасете
88'
Замена
А. Пачеко
️️️️
Л. Олаэчеа
Желтая карточка
D. Poloni
85'
Замена
D. Poloni
️️️️
N. Monsalve
83'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
83'
79'
Замена
R. Rodriguez
️️️️
А. Килес
78'
Замена
R. Marchán
️️️️
C. Glauder
Замена
М. Дауда
️️️️
A. Bernal
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
C. Glauder
Пас отдал
Д. Эскриче
64'
Замена
Х. Сильва
️️️️
J. Alonso
64'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Фидель
Желтая карточка
Ф. Андоне
63'
43'
Желтая карточка
C. Glauder
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
P. Capo
(К)
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
14
R. Rodriguez
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
1-1-2-1-5
13
14
24
Тимор
18
Ортуньо
17
21
Матеу
21
6
Эрнандес
24
Чапела
7
Андоне
18
2-1-2-5
31
Вацлик
17
37
Рос
14
Олаэчеа
14
Фустер
10
Фидель
7
9
Килес
4
2
Исаак
5
14
31
31
14
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
21
15
Дауда
15
Дауда
21
17
33
Сильва
33
Сильва
17
14
Олаэчеа
6
Пачеко
6
Пачеко
14
Олаэчеа
5
6
6
5
9
Килес
14
14
9
Килес
10
Фидель
30
Эскриче
30
Эскриче
10
Фидель
Остались в запасе
Эльденсе
Альбасете
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ПЗ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ПЗ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Эльденсе - Альбасете
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
8
Офсайды
0
1
Количество передач
407
370
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
Все
Эльденсе
Альбасете
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
4 февраля
1
«Альбасете» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
4 февраля
1
«Альбасете» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» и другие пары 1/4 финала Кубка Испании
19 января
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»
16 января
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
15 января
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+