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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Алькоркон
Эльденсе - Алькоркон: обзор матча 11 сентября 2023
Эльденсе
11.09.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 5 тур
2 : 2
Завершен
Алькоркон
52'
И. Чапела
73'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Алькоркон
86'
Замена
J. Lara
️️️️
J. Babin
79'
Желтая карточка
J. Artola
78'
Замена
J. Artola
️️️️
Д. Соуза
78'
Замена
В. Гарсия
️️️️
D. Morillas
76'
Желтая карточка
Д. Соуза
ГОЛ! 2:0!
К. Эрнандес
Пас отдал
М. Матеу
73'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
Ф. Андоне
73'
ГОЛ! 1:0!
И. Чапела
Пас отдал
Т. Абад
52'
46'
Замена
Ó. Rivas
️️️️
Á. Bustos
45'
+1
Красная карточка
Я. Брайс
36'
Желтая карточка
J. Babin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
11
Хакобо Гонсалес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
3
David Morillas
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
22
I. Lopez
ЦФ
11
Álvaro Bustos
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
1-1-3-5
13
4
Думич
24
Тимор
18
Ортуньо
10
21
Матеу
9
6
Эрнандес
24
Чапела
7
Андоне
2
Абад
1-3-5
1
Руис
4
Кастро
88
Брайс
11
Гонсалес
5
Москера
6
19
89
Соуза
11
22
16
Ортис
16
Ортис
7
Андоне
11
Ортуньо
11
Ортуньо
7
Андоне
11
4
4
11
6
15
15
6
89
Соуза
21
21
89
Соуза
3
17
Гарсия
17
Гарсия
3
Остались в запасе
Эльденсе
Алькоркон
58
Андони Субиаурре
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
10
Juanma Bravo
ЦФ
16
A. Lopez
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Фран Фернандес
Статистика матча Эльденсе - Алькоркон
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
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