Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ненад Мильяш - статистика

Завершил карьеру
30 апреля 1983 (43)
#10 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вулверхэмптон
20
0
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.05.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
06.05.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
4 : 4
28.04.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
22.04.2012
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
11.04.2012
Арсенал
53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
2 : 1
07.04.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
31.03.2012
Болтон
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
24.03.2012
Вулверхэмптон
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 5
18.03.2012
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.03.2012
Блэкберн
74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5 : 0
04.03.2012
Вулверхэмптон
19' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
2 : 2
25.02.2012
Вулверхэмптон
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1 : 5
12.02.2012
Вест Бромвич
69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
04.02.2012
Вулверхэмптон
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
31.01.2012
Ливерпуль
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
21.01.2012
Астон Вилла
58' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
14.01.2012
Вулверхэмптон
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1 : 1
27.12.2011
Вулверхэмптон
1' - 75'
75'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
20.12.2011
Норвич Сити
1' - 90'
82'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
17.12.2011
Сток Сити
1' - 75'
50'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
10.12.2011
Вулверхэмптон
32' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
04.12.2011
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
3 : 0
26.11.2011
Вулверхэмптон
1' - 38'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
19.11.2011
Вулверхэмптон
1' - 80'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
06.11.2011
Уиган Атлетик
84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
22.10.2011
Суонси
68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Бромвич
2 : 0
16.10.2011
Вулверхэмптон
1' - 55'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2 : 1
24.09.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
17.09.2011
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.09.2011
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
0 : 0
27.08.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
21.08.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
13.08.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Главные новости
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
1
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
7
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+