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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 27 августа 2011
Астон Вилла
27.08.2011, суббота, 15:05
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Ф. Делф
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Р. Стирмен
Замена
Д. Элокоби
️️️️
С. Хант
Замена
К. Фоли
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
17
Крис Херд
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-4-3
24
Гивен
3
Уорнок
39
Коллинс
22
Данн
19
Петров
17
Херд
18
Делф
28
Н'Зогбиа
10
Бент
19
Хески
11
Агбонлахор
3-5-2
13
Хеннесси
6
Берра
28
Джонсон
19
Стирмен
23
О'Хара
16
Джарвис
20
Хенри
3
Уорд
12
Хант
26
Флетчер
9
Дойл
28
Н'Зогбиа
10
Беннэн
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
18
Делф
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
18
Делф
12
Хант
6
Элокоби
6
Элокоби
12
Хант
16
Джарвис
44
Фоли
44
Фоли
16
Джарвис
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Вилла Парк
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