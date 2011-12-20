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Вулверхэмптон - Норвич Сити
Вулверхэмптон - Норвич Сити: обзор матча 20 декабря 2011
Вулверхэмптон
20.12.2011, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Норвич Сити
37'
С. Эбанкс-Блейк
82'
Р. Зубар
12'
Э. Сурман
76'
С. Джексон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Норвич Сити
Замена
Э. Беннетт
️️️️
В. Хулахан
ГОЛ! 2:2!
Р. Зубар
Пас отдал
Н. Мильяш
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
ГОЛ! 1:2!
С. Джексон
Пас отдал
С. Морисон
Замена
С. Джексон
️️️️
Г. Холт
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Фокс
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Хант
Желтая карточка
К. Ноутон
ГОЛ! 1:1!
С. Эбанкс-Блейк
Желтая карточка
С. Хант
Желтая карточка
Р. Зубар
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сурман
Пас отдал
В. Хулахан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
4
Зак Уитбред
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
48
Эндрю Крофтс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
28
Джонсон
6
Берра
23
Зубар
16
Джарвис
10
Мильяш
3
Уорд
20
Хенри
12
Хант
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
4-4-2
26
Радди
26
Ноутон
4
Уитбред
16
Мартин
23
Тирней
48
Крофтс
16
Сурман
14
Хулахан
15
Фокс
20
Морисон
27
Холт
12
Хант
7
Хэммилл
7
Хэммилл
12
Хант
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
14
Хулахан
17
Беннетт
17
Беннетт
14
Хулахан
15
Фокс
4
Джонсон
4
Джонсон
15
Фокс
27
Холт
11
Джексон
11
Джексон
27
Холт
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Норвич Сити
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Вулверхэмптон - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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