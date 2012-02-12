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Вулверхэмптон - Вест Бромвич
Вулверхэмптон - Вест Бромвич: обзор матча 12 февраля 2012
Вулверхэмптон
12.02.2012, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 5
Завершен
Вест Бромвич
45+1'
С. Флетчер
33'
П. Одемвингие
63'
Й. Ольссон
76'
П. Одемвингие
85'
К. Эндрюс
88'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Вест Бромвич
Замена
Г. Дорранс
️️️️
П. Одемвингие
ГОЛ! 1:5!
П. Одемвингие
ГОЛ! 1:4!
К. Эндрюс
Пас отдал
Д. Моррисон
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Томас
ГОЛ! 1:3!
П. Одемвингие
Пас отдал
Й. Ольссон
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 1:2!
Й. Ольссон
Пас отдал
К. Эндрюс
Замена
К. Берра
️️️️
С. Бассонг
Замена
К. Эндрюс
️️️️
П. Шарнер
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Эбанкс-Блейк
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ю. Мулумбу
Желтая карточка
Д. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
5
Эггерт Йонссон
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-4-3
13
Хеннесси
4
Бассонг
28
Джонсон
44
Фоли
16
Джарвис
16
Эдвардс
3
Уорд
23
О'Хара
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
9
Дойл
3-2-3-2
12
Фостер
13
Ольссон
36
Маколи
24
Риджуэлл
18
Рид
20
Шарнер
21
Мулумбу
7
Моррисон
7
Томас
32
Фортуне
27
Одемвингие
4
Бассонг
6
Берра
6
Берра
4
Бассонг
16
Эдвардс
10
Мильяш
10
Мильяш
16
Эдвардс
27
Одемвингие
18
Дорранс
18
Дорранс
27
Одемвингие
20
Шарнер
42
Эндрюс
42
Эндрюс
20
Шарнер
7
Томас
10
Кокс
10
Кокс
7
Томас
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Вест Бромвич
5
Эггерт Йонссон
ЦП
24
Дорус Де Врис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
5
Эггерт Йонссон
ЦП
24
Дорус Де Врис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
22
Сомен Тчои
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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