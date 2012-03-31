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Вулверхэмптон - Болтон
Вулверхэмптон - Болтон: обзор матча 31 марта 2012
Вулверхэмптон
31.03.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Болтон
53'
М. Кайтли
88'
М. Джарвис
63'
М. Петров (П)
80'
М. Алонсо
84'
К. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Болтон
+5
Замена
З. Найт
️️️️
Д. Н'Гог
ГОЛ! 2:3!
М. Джарвис
Замена
К. Хенри
️️️️
Д. Дэвис
ГОЛ! 1:3!
К. Дэйвис
Пас отдал
К. Иглс
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
ГОЛ! 1:2!
М. Алонсо
Замена
К. Иглс
️️️️
Р. Миячи
Замена
К. Дэйвис
️️️️
И. Класнич
Желтая карточка
И. Класнич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Петров
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 1:0!
М. Кайтли
Пас отдал
С. Эбанкс-Блейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЛП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
19
Стирмен
4
Бассонг
28
Джонсон
16
Джарвис
16
Эдвардс
16
Дэвис
3
Уорд
28
Кайтли
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
4-4-2
1
Богдан
3
Алонсо
31
Уитер
18
Риккеттс
19
Петров
39
Класнич
6
Рео-Кокер
16
Дэйвис
3
Рим
31
Миячи
89
Н'Гог
9
Эбанкс-Блейк
10
Мильяш
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
16
Дэвис
20
Хенри
20
Хенри
16
Дэвис
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
89
Н'Гог
39
Найт
39
Найт
89
Н'Гог
31
Миячи
33
Иглс
33
Иглс
31
Миячи
39
Класнич
24
Дэйвис
24
Дэйвис
39
Класнич
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Болтон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
Главный тренер
Терри Коннор
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Статистика матча Вулверхэмптон - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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