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Фулхэм - Вулверхэмптон
Фулхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 04 марта 2012
Фулхэм
04.03.2012, воскресенье, 18:05
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
5 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
35'
П. Погребняк
44'
П. Погребняк
56'
К. Демпси
61'
П. Погребняк
83'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вулверхэмптон
Замена
К. Фрей
️️️️
П. Погребняк
Замена
С. Хант
️️️️
К. Фоли
ГОЛ! 5:0!
К. Демпси
Пас отдал
М. Диарра
Замена
С. Дэйвис
️️️️
Д. Дафф
Желтая карточка
К. Берра
Замена
М. Диарра
️️️️
Д. Мерфи
Замена
С. Флетчер
️️️️
М. Кайтли
ГОЛ! 4:0!
П. Погребняк
ГОЛ! 3:0!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Мерфи
ГОЛ! 2:0!
П. Погребняк
Пас отдал
Э. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
П. Погребняк
Пас отдал
Д. Дафф
Желтая карточка
Б. Хангеланд
19'
Замена
Н. Мильяш
️️️️
К. Хенри
Желтая карточка
Р. Зубар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
11
Керим Фрей
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
5
Эггерт Йонссон
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
3
Хьюз
14
Сендерос
4
Хангеланд
8
Дембеле
2
Демпси
13
Мерфи
16
Дафф
88
Погребняк
17
Джонсон
4-5-1
13
Хеннесси
23
Зубар
6
Берра
19
Стирмен
44
Фоли
16
Джарвис
28
Кайтли
20
Хенри
3
Уорд
23
О'Хара
9
Дойл
16
Дафф
29
Дэйвис
29
Дэйвис
16
Дафф
88
Погребняк
11
Фрей
11
Фрей
88
Погребняк
13
Мерфи
9
Диарра
9
Диарра
13
Мерфи
44
Фоли
12
Хант
12
Хант
44
Фоли
20
Хенри
10
Мильяш
10
Мильяш
20
Хенри
28
Кайтли
26
Флетчер
26
Флетчер
28
Кайтли
Остались в запасе
Фулхэм
Вулверхэмптон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
5
Эггерт Йонссон
ЦП
24
Дорус Де Врис
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
Главный тренер
Терри Коннор
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
5
Эггерт Йонссон
ЦП
24
Дорус Де Врис
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
Главный тренер
Терри Коннор
Статистика матча Фулхэм - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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