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Суонси - Вулверхэмптон
Суонси - Вулверхэмптон: обзор матча 28 апреля 2012
Суонси
28.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
4 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
1'
А. Орланди
4'
Д. Аллен
15'
Н. Дайер
31'
Д. Грэм
28'
С. Флетчер
33'
М. Джарвис
54'
Д. Эдвардс
68'
М. Джарвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Л. Мур
Желтая карточка
Л. Бриттон
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Грэм
Замена
С. Хант
️️️️
С. Флетчер
Замена
С. Хант
️️️️
М. Джарвис
ГОЛ! 4:4!
М. Джарвис
Пас отдал
С. Флетчер
Желтая карточка
С. Уорд
ГОЛ! 4:3!
Д. Эдвардс
Пас отдал
М. Кайтли
Замена
Н. Тэйлор
️️️️
А. Орланди
ГОЛ! 4:2!
М. Джарвис
Пас отдал
К. Дойл
ГОЛ! 4:1!
Д. Грэм
Пас отдал
Н. Дайер
ГОЛ! 3:1!
С. Флетчер
Пас отдал
К. Дойл
ГОЛ! 3:0!
Н. Дайер
15'
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
Пас отдал
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 1:0!
А. Орланди
Пас отдал
Г. Сигурдссон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
12
Дэнни Грэм
ЛП
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ПП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
9
Кевин Дойл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
28
Майкл Кайтли
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
5
Эггерт Йонссон
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Ворм
16
Монк
5
Уилльямс
29
Колкер
8
Орланди
7
Бриттон
7
Аллен
12
Грэм
12
Дайер
10
Сигурдссон
7
Синклейр
4-5-1
24
Де Врис
44
Фоли
19
Стирмен
6
Берра
3
Уорд
28
Кайтли
9
Дойл
16
Эдвардс
20
Хенри
16
Джарвис
26
Флетчер
8
Орланди
3
Тэйлор
3
Тэйлор
8
Орланди
12
Грэм
27
Мур
27
Мур
12
Грэм
16
Джарвис
12
Хант
12
Хант
16
Джарвис
Остались в запасе
Суонси
Вулверхэмптон
25
Герхард Треммель
ВР
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
5
Эггерт Йонссон
ЦП
1
Карл Икеме
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
21
Марк Говер
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Лерой Лита
ЦФ
Остались в запасе
5
Эггерт Йонссон
ЦП
1
Карл Икеме
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Терри Коннор
Статистика матча Суонси - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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