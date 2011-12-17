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Вулверхэмптон - Сток Сити
Вулверхэмптон - Сток Сити: обзор матча 17 декабря 2011
Вулверхэмптон
17.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
17'
С. Хант (П)
58'
К. Дойл (АГ)
70'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Сток Сити
Замена
Р. Фуллер
️️️️
М. Этерингтон
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Хант
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Дойл
Замена
А. Гедиура
️️️️
Н. Мильяш
ГОЛ! 1:2!
П. Крауч
Пас отдал
М. Этерингтон
Желтая карточка
К. Берра
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Дойл
Желтая карточка
Р. Шоукросс
Желтая карточка
Н. Мильяш
19'
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Д. Вудгейт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хант
17'
10'
Желтая карточка
Д. Вудгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
28
Джонсон
6
Берра
23
Зубар
12
Хант
3
Уорд
20
Хенри
10
Мильяш
16
Джарвис
9
Дойл
26
Флетчер
3-2-3-2
29
Соренсен
5
Шоттон
17
Шоукросс
6
Хут
39
Вудгейт
36
Уилсон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
19
Уолтерс
15
Крауч
12
Хант
7
Хэммилл
7
Хэммилл
12
Хант
10
Мильяш
6
Гедиура
6
Гедиура
10
Мильяш
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
39
Вудгейт
7
Пеннант
7
Пеннант
39
Вудгейт
26
Этерингтон
19
Фуллер
19
Фуллер
26
Этерингтон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Сток Сити
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вулверхэмптон - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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