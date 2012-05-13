Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
Уиган Атлетик - Вулверхэмптон: обзор матча 13 мая 2012
Уиган Атлетик
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
3 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
12'
Ф. Ди Санто
14'
Э. Бойс
79'
Э. Бойс
9'
М. Джарвис
86'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:2!
С. Флетчер
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
У. Родальега
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 3:1!
Э. Бойс
Пас отдал
У. Родальега
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Желтая карточка
К. Берра
Замена
Э. Форд
️️️️
С. Хант
Замена
А. Крусат
️️️️
В. Мозес
Замена
К. Икеме
️️️️
Д. Де Врис
Желтая карточка
Писку
19'
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 2:1!
Э. Бойс
Пас отдал
Ж. Босежур
14'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Санто
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Джарвис
Пас отдал
С. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
17
Эммерсон Бойс
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
22
Жан Босежур
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
9
Кевин Дойл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
5
Эггерт Йонссон
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
24
Писку
5
Колдуэлл
15
Мэлони
11
Мозес
11
МакАртур
16
МакКарти
22
Босежур
9
Ди Санто
4-5-1
24
Де Врис
23
Зубар
19
Стирмен
6
Берра
3
Уорд
16
Джарвис
9
Дойл
16
Эдвардс
20
Хенри
12
Хант
9
Эбанкс-Блейк
11
Мозес
7
Крусат
7
Крусат
11
Мозес
15
Мэлони
16
Гомес
16
Гомес
15
Мэлони
9
Ди Санто
23
Родальега
23
Родальега
9
Ди Санто
24
Де Врис
1
Икеме
1
Икеме
24
Де Врис
12
Хант
7
Форд
7
Форд
12
Хант
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
12
Майк Поллит
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
5
Эггерт Йонссон
ЦП
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Терри Коннор
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Остались в запасе
5
Эггерт Йонссон
ЦП
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Терри Коннор
Статистика матча Уиган Атлетик - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Вулверхэмптон
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+