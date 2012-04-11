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Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 11 апреля 2012
Вулверхэмптон
11.04.2012, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
9'
Р. ван Перси (П)
11'
Т. Уолкотт
70'
Й. Бенаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Б. Санья
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Дойл
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 0:3!
Й. Бенаюн
Пас отдал
А. Сонг
Желтая карточка
М. Кайтли
Желтая карточка
Р. Зубар
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. Эдвардс
Желтая карточка
К. Дойл
11'
ГОЛ! 0:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
К. Берра
️️️️
Д. Дэвис
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Перси
Красная карточка
С. Бассонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Андре Сантос
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
32
Робин ван Перси
ЛФ
51
Йосси Бенаюн
ЦФ
32
Тео Уолкотт
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-5-1-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
4
Бассонг
23
Зубар
28
Кайтли
16
Эдвардс
20
Хенри
3
Уорд
16
Джарвис
16
Дэвис
9
Дойл
4-3-3
13
Щесны
3
Санья
4
Вермален
11
Сантос
5
Джуру
21
Рэмзи
8
Сонг
8
Артета
32
Уолкотт
51
Бенаюн
32
ван Перси
16
Дэвис
6
Берра
6
Берра
16
Дэвис
16
Эдвардс
10
Мильяш
10
Мильяш
16
Эдвардс
9
Дойл
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Дойл
3
Санья
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
3
Санья
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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