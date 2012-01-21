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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 21 января 2012
Вулверхэмптон
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Астон Вилла
21'
М. Кайтли
31'
Д. Эдвардс
11'
Д. Бент (П)
51'
Р. Кин
84'
Р. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
+1
Замена
А. Вайманн
️️️️
Р. Кин
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Фоли
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Г. Гарднер
Желтая карточка
М. Кайтли
ГОЛ! 2:3!
Р. Кин
Замена
Р. Стирмен
️️️️
К. Хенри
Красная карточка
К. Хенри
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Э. Фримпонг
ГОЛ! 2:2!
Р. Кин
Пас отдал
К. Кларк
Замена
С. Уорнок
️️️️
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:1!
Д. Эдвардс
Пас отдал
Р. Джонсон
ГОЛ! 1:1!
М. Кайтли
Пас отдал
Э. Фримпонг
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3-5-1-1
13
Хеннесси
6
Берра
28
Джонсон
44
Фоли
16
Джарвис
5
Фримпонг
16
Эдвардс
3
Уорд
28
Кайтли
20
Хенри
26
Флетчер
4-3-3
24
Гивен
39
Коллинс
26
Кларк
22
Данн
21
Хаттон
11
Олбрайтон
19
Петров
20
Гарднер
7
Кин
11
Агбонлахор
10
Бент
20
Хенри
19
Стирмен
19
Стирмен
20
Хенри
5
Фримпонг
10
Мильяш
10
Мильяш
5
Фримпонг
44
Фоли
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
44
Фоли
11
Агбонлахор
3
Уорнок
3
Уорнок
11
Агбонлахор
20
Гарднер
10
Беннэн
10
Беннэн
20
Гарднер
7
Кин
18
Вайманн
18
Вайманн
7
Кин
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
12
Стивен Хант
ЛП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
12
Стивен Хант
ЛП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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