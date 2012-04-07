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Сток Сити - Вулверхэмптон
Сток Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 07 апреля 2012
Сток Сити
07.04.2012, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
37'
Р. Хут
61'
П. Крауч
26'
М. Кайтли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вулверхэмптон
Замена
Р. Делап
️️️️
П. Крауч
+1
Замена
Д. Дэвис
️️️️
К. Хенри
Замена
У. Паласиос
️️️️
Д. Пеннант
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
К. Джером
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 2:1!
П. Крауч
Пас отдал
Д. Пеннант
ГОЛ! 1:1!
Р. Хут
Пас отдал
Р. Шоукросс
Желтая карточка
М. Кайтли
Желтая карточка
М. Этерингтон
ГОЛ! 0:1!
М. Кайтли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Дин Уайтхэд
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ПЗ
36
Марк Уилсон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Мэттью Этерингтон
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Джермэйн Пеннант
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Уайтхэд
6
Хут
17
Шоукросс
5
Шоттон
36
Уилсон
12
Уилэн
26
Этерингтон
19
Уолтерс
7
Пеннант
15
Крауч
3-5-2
13
Хеннесси
23
Зубар
19
Стирмен
4
Бассонг
16
Джарвис
16
Эдвардс
20
Хенри
3
Уорд
28
Кайтли
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
7
Пеннант
8
Паласиос
8
Паласиос
7
Пеннант
15
Крауч
5
Делап
5
Делап
15
Крауч
26
Этерингтон
35
Джером
35
Джером
26
Этерингтон
20
Хенри
16
Дэвис
16
Дэвис
20
Хенри
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
Остались в запасе
Сток Сити
Вулверхэмптон
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Терри Коннор
Статистика матча Сток Сити - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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