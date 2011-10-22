Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Суонси
Вулверхэмптон - Суонси: обзор матча 22 октября 2011
Вулверхэмптон
22.10.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Суонси
84'
К. Дойл
86'
Д. О'Хара
23'
Д. Грэм
35'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Суонси
ГОЛ! 2:2!
Д. О'Хара
Пас отдал
К. Дойл
Замена
В. Морас
️️️️
М. Говер
ГОЛ! 1:2!
К. Дойл
Замена
У. Раутледж
️️️️
Н. Дайер
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Эбанкс-Блейк
Замена
А. Орланди
️️️️
Л. Бриттон
Замена
Н. Мильяш
️️️️
А. Хэммилл
Замена
А. Гедиура
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
Р. Стирмен
ГОЛ! 0:2!
Д. Аллен
Пас отдал
Д. Грэм
ГОЛ! 0:1!
Д. Грэм
Пас отдал
М. Говер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
8
Андреа Орланди
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
19
Стирмен
6
Берра
28
Джонсон
16
Джарвис
3
Уорд
20
Хенри
7
Хэммилл
23
О'Хара
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
4-1-3-2
13
Ворм
22
Ранхель
5
Уилльямс
16
Монк
3
Тэйлор
7
Бриттон
7
Аллен
21
Говер
7
Синклейр
12
Грэм
12
Дайер
7
Хэммилл
10
Мильяш
10
Мильяш
7
Хэммилл
16
Джарвис
6
Гедиура
6
Гедиура
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
19
Воукс
19
Воукс
9
Эбанкс-Блейк
21
Говер
18
Морас
18
Морас
21
Говер
7
Бриттон
8
Орланди
8
Орланди
7
Бриттон
12
Дайер
15
Раутледж
15
Раутледж
12
Дайер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Суонси
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
18
Лерой Лита
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вулверхэмптон - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Суонси
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+