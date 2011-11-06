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Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
Вулверхэмптон - Уиган Атлетик: обзор матча 06 ноября 2011
Вулверхэмптон
06.11.2011, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
31'
Д. О'Хара
55'
Д. Эдвардс
66'
С. Уорд
42'
Б. Уотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. О'Хара
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
С. Хант
Замена
К. Сэммон
️️️️
У. Родальега
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 3:1!
С. Уорд
Замена
А. Крусат
️️️️
Б. Уотсон
ГОЛ! 2:1!
Д. Эдвардс
Замена
М. Джарвис
️️️️
А. Гедиура
Пенальти не реализован!
Б. Уотсон
ГОЛ! 1:1!
Б. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
Д. О'Хара
Пас отдал
К. Дойл
Желтая карточка
А. Алькарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
3-5-1-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
28
Джонсон
6
Берра
12
Хант
3
Уорд
20
Хенри
6
Гедиура
23
О'Хара
16
Эдвардс
9
Дойл
4-4-2
26
Аль-Хабси
17
Бойс
3
Фигероа
21
Алькарас
2
Гохури
11
Мозес
17
Диаме
26
Уотсон
3
Джонс
9
Ди Санто
23
Родальега
6
Гедиура
16
Джарвис
16
Джарвис
6
Гедиура
23
О'Хара
10
Мильяш
10
Мильяш
23
О'Хара
26
Уотсон
7
Крусат
7
Крусат
26
Уотсон
3
Джонс
11
МакАртур
11
МакАртур
3
Джонс
23
Родальега
19
Сэммон
19
Сэммон
23
Родальега
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Уиган Атлетик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
24
Писку
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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