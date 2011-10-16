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Вест Бромвич - Вулверхэмптон
Вест Бромвич - Вулверхэмптон: обзор матча 16 октября 2011
Вест Бромвич
16.10.2011, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
8'
К. Брант
76'
П. Одемвингие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вулверхэмптон
Замена
Н. Шори
️️️️
Б. Джонс
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Томас
ГОЛ! 2:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
П. Шарнер
Замена
А. Гедиура
️️️️
М. Джарвис
Замена
П. Одемвингие
️️️️
С. Тчои
Замена
С. Хант
️️️️
А. Хэммилл
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
К. Берра
ГОЛ! 1:0!
К. Брант
Пас отдал
Б. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-3-2
12
Фостер
36
Маколи
2
Джонс
20
Шарнер
13
Ольссон
18
Рид
7
Томас
11
Брант
21
Мулумбу
7
Лонг
22
Тчои
3-5-1-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
28
Джонсон
6
Берра
23
О'Хара
10
Мильяш
7
Хэммилл
3
Уорд
16
Джарвис
20
Хенри
9
Дойл
2
Джонс
3
Шори
3
Шори
2
Джонс
7
Томас
7
Моррисон
7
Моррисон
7
Томас
22
Тчои
27
Одемвингие
27
Одемвингие
22
Тчои
7
Хэммилл
12
Хант
12
Хант
7
Хэммилл
16
Джарвис
6
Гедиура
6
Гедиура
16
Джарвис
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
10
Мильяш
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вест Бромвич - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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