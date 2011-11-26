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АПЛ 2026/2027
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 26 ноября 2011
Челси
26.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
7'
Д. Терри
29'
Д. Старридж
45'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Терри
Замена
А. Гедиура
️️️️
С. Флетчер
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Ж. Босингва
️️️️
Б. Иванович
Замена
Э. Форд
️️️️
Р. Зубар
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 3:0!
Х. Мата
Пас отдал
Э. Коул
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Н. Мильяш
Желтая карточка
К. Хенри
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Х. Мата
17'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЛЗ
6
Джордж Элокоби
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
(К)
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЛВ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Мэттью Джарвис
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
4
Луис
21
Ромеу
14
Мейрелеш
7
Рамирес
64
Мата
15
Старридж
11
Дрогба
4-3-2-1
13
Хеннесси
23
Зубар
6
Элокоби
28
Джонсон
6
Берра
16
Эдвардс
10
Мильяш
20
Хенри
16
Джарвис
3
Уорд
26
Флетчер
20
Иванович
3
Босингва
3
Босингва
20
Иванович
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
11
Дрогба
9
Торрес
9
Торрес
11
Дрогба
26
Флетчер
6
Гедиура
6
Гедиура
26
Флетчер
23
Зубар
7
Форд
7
Форд
23
Зубар
10
Мильяш
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
10
Мильяш
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (суббота, 26 ноября)
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