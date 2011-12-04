Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Сандерленд
Вулверхэмптон - Сандерленд: обзор матча 04 декабря 2011
Вулверхэмптон
04.12.2011, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
73'
С. Флетчер
81'
С. Флетчер
52'
К. Ричардсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Сандерленд
Желтая карточка
С. Эбанкс-Блейк
+4
Замена
Р. Нобл
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
Н. Бендтнер
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. О'Хара
Замена
Р. Джонсон
️️️️
Д. Крэддок
Пенальти не реализован!
С. Ларссон
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
М. Джарвис
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Ч. Донь-Вон
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Дойл
Замена
А. Хэммилл
️️️️
С. Хант
Желтая карточка
Р. Зубар
Желтая карточка
К. Ричардсон
ГОЛ! 0:1!
К. Ричардсон
Пас отдал
С. Сессеньон
Желтая карточка
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Эрик Блэк
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
35
Райан Нобл
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
6
Берра
6
Крэддок
23
Зубар
12
Хант
23
О'Хара
16
Эдвардс
3
Уорд
16
Джарвис
26
Флетчер
9
Дойл
4-4-2
27
Вествуд
27
Бардсли
30
Браун
16
О'Ши
15
Ричардсон
6
Каттермол
29
Сессеньон
7
Ларссон
4
Коулбэк
32
Бендтнер
33
Чжи Донь-Вон
6
Крэддок
28
Джонсон
28
Джонсон
6
Крэддок
12
Хант
7
Хэммилл
7
Хэммилл
12
Хант
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
29
Сессеньон
35
Нобл
35
Нобл
29
Сессеньон
33
Чжи Донь-Вон
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Сандерленд
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Тревор Карсон
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Эрик Блэк
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Эрик Блэк
Статистика матча Вулверхэмптон - Сандерленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+