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Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Вулверхэмптон - Тоттенхэм: обзор матча 10 сентября 2011
Вулверхэмптон
10.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
67'
Э. Адебайор
80'
Д. Дефо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Тоттенхэм
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Д. Дефо
Замена
Д. Ливермор
️️️️
С. Паркер
Желтая карточка
Р. Джонсон
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 0:2!
Д. Дефо
Пас отдал
Н. Кранчар
Желтая карточка
А. Хэммилл
Желтая карточка
Р. Стирмен
Замена
М. Джарвис
️️️️
С. Хант
Замена
А. Хэммилл
️️️️
М. Кайтли
Желтая карточка
С. Паркер
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
С. Паркер
Желтая карточка
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
26
Ледли Кинг
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
3-5-2
13
Хеннесси
6
Берра
28
Джонсон
19
Стирмен
12
Хант
23
О'Хара
3
Уорд
20
Хенри
28
Кайтли
26
Флетчер
9
Дойл
4-3-1-2
24
Фридель
2
Уокер
26
Кинг
4
Кабуль
32
Ассу-Экотто
10
Модрич
19
Кранчар
8
Паркер
18
Бэйл
25
Адебайор
9
Дефо
12
Хант
16
Джарвис
16
Джарвис
12
Хант
28
Кайтли
7
Хэммилл
7
Хэммилл
28
Кайтли
26
Флетчер
19
Воукс
19
Воукс
26
Флетчер
8
Паркер
8
Ливермор
8
Ливермор
8
Паркер
9
Дефо
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
9
Дефо
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
44
Яго Фальке
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Вулверхэмптон - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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