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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 27 декабря 2011
Арсенал
27.12.2011, вторник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
8'
Жервиньо
34'
С. Флетчер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
+2
Желтая карточка
У. Хеннесси
Замена
К. Дойл
️️️️
С. Хант
Замена
М. Шамах
️️️️
Й. Джуру
Красная карточка
Н. Мильяш
Желтая карточка
А. Гедиура
Замена
А. Гедиура
️️️️
Э. Форд
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Сонг
Желтая карточка
А. Сонг
Замена
А. Аршавин
️️️️
Й. Бенаюн
Желтая карточка
Т. Вермален
Замена
Р. Стирмен
️️️️
Р. Зубар
Травма
Р. Зубар
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
С. Хант
Желтая карточка
Р. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
Й. Бенаюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
(К)
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
7
Энтони Форд
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
12
Стивен Хант
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Мэттью Джарвис
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Щесны
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Косиельни
5
Джуру
8
Сонг
8
Артета
10
Росицки
27
Жервиньо
51
Бенаюн
32
ван Перси
4-5-1
13
Хеннесси
23
Зубар
28
Джонсон
6
Берра
3
Уорд
16
Джарвис
10
Мильяш
12
Хант
20
Хенри
7
Форд
26
Флетчер
8
Сонг
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Сонг
51
Бенаюн
28
Аршавин
28
Аршавин
51
Бенаюн
5
Джуру
27
Шамах
27
Шамах
5
Джуру
23
Зубар
19
Стирмен
19
Стирмен
23
Зубар
7
Форд
6
Гедиура
6
Гедиура
7
Форд
12
Хант
9
Дойл
9
Дойл
12
Хант
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
5
Игнаси Микел
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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