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Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон: обзор матча 04 февраля 2012
Куинз Парк Рейнджерс
04.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
16'
Б. Замора
46'
М. Джарвис
71'
К. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. О'Хара
Замена
Р. Халси
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 1:2!
К. Дойл
Пас отдал
С. Эбанкс-Блейк
Замена
А. Траоре
️️️️
Ш. Дерри
Замена
Ф. Холл
️️️️
Л. Янг
Желтая карточка
С. Бассонг
Замена
К. Дойл
️️️️
Р. Стирмен
ГОЛ! 1:1!
М. Джарвис
Пас отдал
К. Дойл
Желтая карточка
С. Флетчер
Желтая карточка
Р. Джонсон
Красная карточка
Д. Сиссе
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
Э. Фримпонг
ГОЛ! 1:0!
Б. Замора
Пас отдал
Ш. Райт-Филлипс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
20
Роб Халси
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-4-2
30
Кенни
0
Тайво
35
Фердинанд
5
Онуоха
36
Янг
98
Райт-Филлипс
8
Бартон
4
Дерри
49
Таарабт
25
Замора
12
Сиссе
4-5-1
13
Хеннесси
44
Фоли
19
Стирмен
28
Джонсон
4
Бассонг
23
О'Хара
16
Эдвардс
5
Фримпонг
3
Уорд
16
Джарвис
26
Флетчер
25
Замора
20
Халси
20
Халси
25
Замора
4
Дерри
2
Траоре
2
Траоре
4
Дерри
36
Янг
17
Холл
17
Холл
36
Янг
23
О'Хара
10
Мильяш
10
Мильяш
23
О'Хара
5
Фримпонг
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
5
Фримпонг
19
Стирмен
9
Дойл
9
Дойл
19
Стирмен
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
6
Клинт Хилл
ЦЗ
24
Томми Смит
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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