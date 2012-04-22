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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 22 апреля 2012
Вулверхэмптон
22.04.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
27'
С. Агуэро
74'
С. Насри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Замена
К. Туре
️️️️
С. Насри
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Флетчер
Замена
К. Берра
️️️️
С. Бассонг
Замена
А. Джонсон
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 0:2!
С. Насри
Пас отдал
К. Тевес
Замена
К. Дойл
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Я. Туре
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Г. Клиши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
28
Майкл Кайтли
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-5-1
24
Де Врис
3
Уорд
4
Бассонг
19
Стирмен
44
Фоли
16
Джарвис
16
Дэвис
16
Эдвардс
20
Хенри
28
Кайтли
26
Флетчер
4-3-1-2
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
15
Лескотт
3
Клиши
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
10
Агуэро
32
Тевес
4
Бассонг
6
Берра
6
Берра
4
Бассонг
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
16
Эдвардс
9
Дойл
9
Дойл
16
Эдвардс
14
Насри
2
Туре
2
Туре
14
Насри
21
Сильва
34
Де Йонг
34
Де Йонг
21
Сильва
32
Тевес
11
Джонсон
11
Джонсон
32
Тевес
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
1
Карл Икеме
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Терри Коннор
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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