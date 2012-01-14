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Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Тоттенхэм - Вулверхэмптон: обзор матча 14 января 2012
Тоттенхэм
14.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
51'
Л. Модрич
22'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Р. Джонсон
Замена
Д. Элокоби
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
Н. Мильяш
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Дефо
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Замена
С. Хант
️️️️
Э. Фримпонг
ГОЛ! 1:1!
Л. Модрич
Пас отдал
Г. Бэйл
Желтая карточка
Э. Фримпонг
ГОЛ! 0:1!
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
4-3-2-1
24
Фридель
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
4
Кабуль
2
Уокер
10
Модрич
8
Паркер
12
Леннон
8
ван дер Ваарт
18
Бэйл
25
Адебайор
3-5-1-1
13
Хеннесси
44
Фоли
28
Джонсон
6
Берра
28
Кайтли
20
Хенри
5
Фримпонг
3
Уорд
16
Джарвис
16
Эдвардс
26
Флетчер
32
Ассу-Экотто
3
Роуз
3
Роуз
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
9
Дефо
9
Дефо
12
Леннон
16
Джарвис
6
Элокоби
6
Элокоби
16
Джарвис
5
Фримпонг
12
Хант
12
Хант
5
Фримпонг
16
Эдвардс
10
Мильяш
10
Мильяш
16
Эдвардс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
24
Дорус Де Врис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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