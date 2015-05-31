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Вальтер Гаргано
Статистика
Вальтер Гаргано - статистика
Завершил карьеру
23 июля 1984 (42)
#5 | Полузащитник
169 см | 65 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Италии 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
24
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 4
31.05.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 1
23.05.2015
Наполи
1' - 78'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 2
18.05.2015
Чезена
89' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
1' - 57'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
3 : 0
03.05.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4 : 2
30.04.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4 : 2
26.04.2015
Сампдория
77' - 120'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
0 : 3
19.04.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3 : 0
12.04.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 0
04.04.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 0
01.03.2015
Наполи
1' - 73'
34'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
23.02.2015
Сассуоло
1' - 90'
54'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
3 : 1
14.02.2015
Наполи
69' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3 : 1
08.02.2015
Удинезе
1' - 82'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1 : 2
01.02.2015
Наполи
69' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0 : 1
18.01.2015
Наполи
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 3
11.01.2015
Ювентус
1' - 83'
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 4
06.01.2015
Наполи
1' - 67'
37'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 0
14.12.2014
Наполи
77' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 2
07.12.2014
Эмполи
83' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1 : 1
01.12.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 3
23.11.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
0 : 1
09.11.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
01.11.2014
Рома
66' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
05.10.2014
Торино
1' - 67'
34'
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
0 : 1
28.09.2014
Наполи
1' - 77'
52'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 3
24.09.2014
Палермо
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
21.09.2014
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
0 : 1
14.09.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
1 : 2
31.08.2014
Наполи
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