Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008