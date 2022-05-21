Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Маттью Дрейер
Статистика
Маттью Дрейер - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1989 (37)
#1 | Вратарь
188 см | 80 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
21.05.2022
Труа
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 0
14.05.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0 : 3
08.05.2022
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
1 : 2
01.05.2022
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5 : 0
24.04.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
2 : 1
17.04.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
6 : 2
08.04.2022
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
5 : 1
03.04.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
0 : 0
20.03.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Клермон
0 : 2
13.03.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
1 : 4
04.03.2022
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
0 : 1
27.02.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
0 : 1
20.02.2022
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 0
13.02.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
06.02.2022
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
4 : 2
23.01.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
3 : 1
19.01.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
0 : 0
16.01.2022
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
1 : 1
22.12.2021
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
4 : 1
12.12.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0 : 1
05.12.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Труа
2 : 0
01.12.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
0 : 2
28.11.2021
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
1 : 0
21.11.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
1 : 2
07.11.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
4 : 0
31.10.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
4 : 1
17.10.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 1
03.10.2021
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
1 : 1
25.09.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
22.09.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0 : 0
19.09.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
2 : 1
10.09.2021
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2 : 2
29.08.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3 : 1
22.08.2021
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 0
13.08.2021
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1 : 1
08.08.2021
Лорьян
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+