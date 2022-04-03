Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 03 апреля 2022
ПСЖ
03.04.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
5 : 1
Завершен
Лорьян
12'
Неймар
28'
К. Мбаппе
67'
К. Мбаппе
73'
Л. Месси
90'
Неймар
56'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Лорьян
ГОЛ! 5:1!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
90'
89'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Э. Ле Фе
89'
Замена
И. Силва
️️️️
Т. Монконду
Замена
Т. Керер
️️️️
Д. Перейра
80'
77'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Д. Уаттара
77'
Замена
К. Буагар
️️️️
Т. Моффи
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
73'
Замена
С. Рамос
️️️️
Маркиньос
72'
68'
Замена
С. Сумано
️️️️
И. Коне
ГОЛ! 3:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Хакими
67'
Желтая карточка
П. Кимпембе
57'
56'
ГОЛ! 2:1!
Т. Моффи
Желтая карточка
И. Гуйе
53'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Л. Паредес
43'
38'
Желтая карточка
И. Коне
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
И. Гуйе
28'
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
3
Кимпембе
5
Маркиньос
2
Хакими
2
Перейра
5
Паредес
5
Гуйе
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
4-2-1-1-2
1
Дрейер
17
Мендес
27
Петро
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
11
Уаттара
9
Моффи
28
Коне
5
Маркиньос
93
Рамос
93
Рамос
5
Маркиньос
2
Перейра
6
Керер
6
Керер
2
Перейра
5
Паредес
23
Вейналдум
23
Вейналдум
5
Паредес
28
Ле Фе
18
Лемуан
18
Лемуан
28
Ле Фе
9
Моффи
17
Буагар
17
Буагар
9
Моффи
11
Уаттара
45
Лорьенте
45
Лорьенте
11
Уаттара
28
Коне
99
Сумано
99
Сумано
28
Коне
6
Монконду
2
Силва
2
Силва
6
Монконду
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
30
Александре Летеллье
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
Все
ПСЖ
Лорьян
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
23 ноября
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
23 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+