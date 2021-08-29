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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лорьян
Ланс - Лорьян: обзор матча 29 августа 2021
Ланс
29.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
24'
Ж. Клосс
70'
С. Фофана
27'
А. Лорьенте
35'
Т. Монконду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лорьян
Замена
И. Бура
️️️️
Ж. Клосс
89'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Сотока
88'
77'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ф. Лемуан
77'
Замена
А. Грбич
️️️️
А. Лорьенте
Желтая карточка
Ф. Медина
75'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Г. Какута
74'
ГОЛ! 2:2!
С. Фофана
70'
Замена
Д. Машадо
️️️️
П. Франковски
67'
Замена
С. Банза
️️️️
И. Ганаго
67'
59'
Желтая карточка
П. Нарди
35'
ГОЛ! 1:2!
Т. Монконду
Пас отдал
Т. Моффи
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Лорьенте
Пас отдал
Л. Абержель
ГОЛ! 1:0!
Ж. Клосс
24'
23'
Желтая карточка
И. Силва
Желтая карточка
К. Дансо
18'
12'
Желтая карточка
Т. Фонтейн
6'
Желтая карточка
Л. Абержель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
10
Давид Кошта
АП
20
Дейвер Машадо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
1
Тедди Бартуше
ВР
11
Редван Бурлес
ЛП
18
Бамо Мейте
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Лека
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
92
Клосс
18
Каюзак
42
Фофана
19
Франковски
5
Какута
37
Ганаго
7
Сотока
3-2-1-1-2
1
Нарди
5
Фонтейн
15
Лапорт
25
Ле Гофф
6
Монконду
19
Абержель
18
Лемуан
45
Лорьенте
2
Силва
9
Моффи
92
Клосс
14
Бура
14
Бура
92
Клосс
5
Какута
10
Кошта
10
Кошта
5
Какута
19
Франковски
20
Машадо
20
Машадо
19
Франковски
7
Сотока
10
Жан
10
Жан
7
Сотока
37
Ганаго
24
Банза
24
Банза
37
Ганаго
18
Лемуан
28
Ле Фе
28
Ле Фе
18
Лемуан
45
Лорьенте
9
Грбич
9
Грбич
45
Лорьенте
Остались в запасе
Ланс
Лорьян
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
1
Тедди Бартуше
ВР
11
Редван Бурлес
ЛП
18
Бамо Мейте
ОП
17
Кентен Буагар
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
1
Тедди Бартуше
ВР
11
Редван Бурлес
ЛП
18
Бамо Мейте
ОП
17
Кентен Буагар
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Статистика матча Ланс - Лорьян
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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