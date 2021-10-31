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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лорьян
Страсбур - Лорьян: обзор матча 31 октября 2021
Страсбур
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
4 : 0
Завершен
Лорьян
28'
Л. Ажорк
39'
Х. Диалло
45+1'
Х. Диалло
64'
А. Томассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лорьян
Замена
М. Уорис
️️️️
Х. Диалло
84'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Л. Ажорк
84'
83'
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Моффи
Замена
Д. Ленар
️️️️
А. Томассон
73'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
73'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
И. Сиссоко
66'
ГОЛ! 4:0!
А. Томассон
Пас отдал
И. Сиссоко
64'
46'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
К. Буагар
46'
Замена
Ж. Морель
️️️️
Ж. Лапорт
ГОЛ! 3:0!
Х. Диалло
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
39'
Желтая карточка
И. Сиссоко
36'
35'
Замена
А. Грбич
️️️️
С. Диарра
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Селс
5
Ньямси
4
Джику
5
Перрен
19
Каси
28
Сиссоко
24
Жилберт
14
Прсич
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
3-1-1-2-3
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
18
Лемуан
25
Диарра
17
Буагар
4
Йенц
2
Силва
9
Моффи
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
28
Томассон
14
Ленар
14
Ленар
28
Томассон
28
Сиссоко
27
Беллегард
27
Беллегард
28
Сиссоко
13
Диалло
20
Уорис
20
Уорис
13
Диалло
19
Ажорк
80
Дьон
80
Дьон
19
Ажорк
15
Лапорт
21
Морель
21
Морель
15
Лапорт
17
Буагар
28
Ле Фе
28
Ле Фе
17
Буагар
9
Моффи
99
Сумано
99
Сумано
9
Моффи
25
Диарра
9
Грбич
9
Грбич
25
Диарра
Остались в запасе
Страсбур
Лорьян
1
Эиджи Кавашима
ВР
7
Аймерик Ахмед
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
7
Аймерик Ахмед
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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