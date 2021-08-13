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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 13 августа 2021
Лорьян
13.08.2021, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Монако
31'
Т. Моффи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монако
90'
+1
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
П. Амель
86'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
Ф. Лемуан
85'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
85'
Замена
П. Амель
️️️️
А. Лорьенте
84'
70'
Замена
К. Дьятта
️️️️
С. Диоп
69'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Т. Монконду
68'
58'
Замена
К. Энрике
️️️️
И. Якобс
57'
Замена
А. Головин
️️️️
Ж. Лукас
57'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
М. Боадю
Желтая карточка
Т. Монконду
56'
Желтая карточка
У. Мендес
52'
45'
Желтая карточка
И. Якобс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Моффи
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Редван Бурлес
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
11
Данго Уаттара
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нарди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
21
Морель
17
Мендес
19
Абержель
6
Монконду
18
Лемуан
45
Лорьенте
9
Моффи
2
Силва
3-1-1-3-2
1
Нюбель
19
Сидибе
31
Павлович
21
Дисаси
14
Чуамени
6
Лукас
10
Мартинш
10
Диоп
4
Якобс
31
Фолланд
10
Боадю
6
Монконду
28
Ле Фе
28
Ле Фе
6
Монконду
18
Лемуан
11
Бурлес
11
Бурлес
18
Лемуан
45
Лорьенте
29
Амель
29
Амель
45
Лорьенте
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
4
Якобс
12
Энрике
12
Энрике
4
Якобс
10
Мартинш
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Мартинш
6
Лукас
10
Головин
10
Головин
6
Лукас
10
Диоп
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Диоп
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
Остались в запасе
Лорьян
Монако
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ЦП
11
Данго Уаттара
ЦФ
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Бамо Мейте
ЦП
11
Данго Уаттара
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лорьян - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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