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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Анжер
Лорьян - Анжер: обзор матча 16 января 2022
Лорьян
16.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Анжер
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Монконду
83'
72'
Замена
М. Лаж
️️️️
Б. Браими
72'
Замена
М. Чо
️️️️
К. Нинга
71'
Замена
П. Капелле
️️️️
Н. Бенталеб
Желтая карточка
Ж. Лапорт
69'
Желтая карточка
М. Йенц
68'
56'
Желтая карточка
К. Нинга
Желтая карточка
Л. Абержель
53'
14'
Красная карточка
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
7
Билал Браими
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Тео Ле Бри
АП
17
Кентен Буагар
АП
10
Баптист Муазан
АП
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Нарди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
4
Йенц
27
Петро
19
Абержель
6
Монконду
17
Мендес
28
Ле Фе
45
Лорьенте
9
Моффи
3-1-3-2-1
12
Петкович
15
Мансе
8
Траоре
21
Думбия
3
Менди
6
Бенталеб
6
Мангани
10
Фульини
19
Кабо
7
Браими
29
Нинга
6
Монконду
99
Сумано
99
Сумано
6
Монконду
7
Браими
28
Лаж
28
Лаж
7
Браими
29
Нинга
50
Чо
50
Чо
29
Нинга
6
Бенталеб
15
Капелле
15
Капелле
6
Бенталеб
Остались в запасе
Лорьян
Анжер
11
Тео Ле Бри
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
10
Баптист Муазан
АП
2
Игор Силва
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
11
Тео Ле Бри
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
10
Баптист Муазан
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лорьян - Анжер
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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