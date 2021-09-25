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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Лорьян
Лион - Лорьян: обзор матча 25 сентября 2021
Лион
25.09.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
51'
К. Токо Экамби
20'
А. Лорьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Лорьян
85'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Лорьенте
78'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Э. Ле Фе
78'
Замена
С. Диарра
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
Р. Шерки
️️️️
И. Слимани
78'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Д. Боатенг
72'
62'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
И. Слимани
51'
Замена
И. Слимани
️️️️
Д. Шакири
46'
28'
Желтая карточка
Л. Абержель
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Лорьенте
Замена
Энрике
️️️️
У. Ауа
19'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Денайе
19'
Красная карточка
Эмерсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
4-3-2-1
1
Лопеш
33
Эмерсон
64
Денайе
17
Боатенг
15
Дюбуа
10
Ауа
39
Гимарайнс
8
Какере
11
Пакета
10
Шакири
9
Экамби
3-1-2-1-2
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
28
Ле Фе
18
Лемуан
45
Лорьенте
9
Моффи
2
Силва
10
Ауа
17
Энрике
17
Энрике
10
Ауа
64
Денайе
20
Дьоманде
20
Дьоманде
64
Денайе
17
Боатенг
3
Да Силва
3
Да Силва
17
Боатенг
Слимани
10
Шерки
10
Шерки
Слимани
10
Шакири
19
Слимани
19
Слимани
10
Шакири
28
Ле Фе
6
Монконду
6
Монконду
28
Ле Фе
18
Лемуан
25
Диарра
25
Диарра
18
Лемуан
45
Лорьенте
11
Уаттара
11
Уаттара
45
Лорьенте
Остались в запасе
Лион
Лорьян
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
17
Кентен Буагар
АП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
17
Кентен Буагар
АП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Лион - Лорьян
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
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