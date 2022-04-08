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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Сент-Этьен
Лорьян - Сент-Этьен: обзор матча 08 апреля 2022
Лорьян
08.04.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
6 : 2
Завершен
Сент-Этьен
42'
Т. Моффи (П)
45+1'
И. Коне
61'
Э. Ле Фе
65'
И. Коне
86'
Т. Моффи
90'
К. Буагар
4'
Д. Буанга
22'
А. Норден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Сент-Этьен
ГОЛ! 6:2!
К. Буагар
90'
Замена
С. Сумано
️️️️
И. Коне
88'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Л. Абержель
88'
ГОЛ! 5:2!
Т. Моффи
Пас отдал
К. Буагар
86'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Лорьенте
78'
Замена
К. Буагар
️️️️
Э. Ле Фе
73'
70'
Замена
Б. Сако
️️️️
Э. Мангала
70'
Замена
З. Юссуф
️️️️
Л. Гурна
70'
Замена
Г. Силва
️️️️
С. Тиуб
69'
Вторая желтая
И. Нею
68'
Желтая карточка
И. Нею
ГОЛ! 4:2!
И. Коне
65'
63'
Замена
М. Трауко
️️️️
Т. Колоджейчак
62'
Замена
И. Нею
️️️️
А. Аушиш
ГОЛ! 3:2!
Э. Ле Фе
Пас отдал
А. Лорьенте
61'
ГОЛ! 2:2!
И. Коне
Пас отдал
У. Мендес
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Моффи
42'
41'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
35'
Желтая карточка
М. Наде
Желтая карточка
Э. Ле Фе
29'
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Норден
Пас отдал
Р. Будебуз
14'
Желтая карточка
Э. Мангала
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
Пас отдал
Т. Колоджейчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
70
Арно Норден
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
91
Иван Нею
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
20
Бакари Сако
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Дрейер
27
Петро
25
Ле Гофф
15
Лапорт
17
Мендес
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
45
Лорьенте
28
Коне
9
Моффи
4-1-3-2
13
Бернардони
5
Мангала
15
Колоджейчак
50
Наде
2
Мукуди
29
Гурна
9
Тиуб
10
Будебуз
99
Буанга
70
Норден
24
Аушиш
19
Абержель
18
Лемуан
18
Лемуан
19
Абержель
28
Ле Фе
17
Буагар
17
Буагар
28
Ле Фе
45
Лорьенте
11
Уаттара
11
Уаттара
45
Лорьенте
28
Коне
99
Сумано
99
Сумано
28
Коне
15
Колоджейчак
47
Трауко
47
Трауко
15
Колоджейчак
9
Тиуб
11
Силва
11
Силва
9
Тиуб
24
Аушиш
91
Нею
91
Нею
24
Аушиш
29
Гурна
28
Юссуф
28
Юссуф
29
Гурна
5
Мангала
20
Сако
20
Сако
5
Мангала
Остались в запасе
Лорьян
Сент-Этьен
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
42
Этьен Грин
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
27
Энцо Кривелли
ЦФ
42
Этьен Грин
ВР
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Лорьян - Сент-Этьен
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Мустуар
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