Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 24 апреля 2022
Ренн
24.04.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 34 тур
5 : 0
Завершен
Лорьян
17'
Б. Бурижо
19'
М. Терье
47'
Х. Траоре
79'
Ф. Тайт
90+3'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Лорьян
ГОЛ! 5:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Л. Угочукву
90'
+3
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
82'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
М. Терье
82'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Тайт
Пас отдал
Л. Ассиньон
79'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Б. Бурижо
77'
73'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Т. Монконду
73'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Э. Ле Фе
73'
Замена
С. Сумано
️️️️
И. Коне
64'
Замена
Т. Моффи
️️️️
К. Буагар
Замена
Г. Лаборд
️️️️
С. Гирасси
64'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Л. Майер
64'
Красная карточка
Н. Агер
58'
ГОЛ! 3:0!
Х. Траоре
Пас отдал
Б. Бурижо
47'
34'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
И. Бонке
Желтая карточка
Б. Сантамария
26'
ГОЛ! 2:0!
М. Терье
19'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бурижо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
4-1-2-2-1
80
Алемдар
3
Трюффер
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Гирасси
4-2-2-1-1
1
Дрейер
17
Мендес
27
Петро
15
Лапорт
25
Ле Гофф
6
Монконду
19
Абержель
8
Бонке
28
Ле Фе
17
Буагар
28
Коне
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
11
Терье
24
Мелинг
24
Мелинг
11
Терье
27
Бурижо
22
Ассиньон
22
Ассиньон
27
Бурижо
14
Майер
8
Мартен
8
Мартен
14
Майер
9
Гирасси
9
Лаборд
9
Лаборд
9
Гирасси
6
Монконду
18
Лемуан
18
Лемуан
6
Монконду
28
Ле Фе
11
Уаттара
11
Уаттара
28
Ле Фе
8
Бонке
45
Лорьенте
45
Лорьенте
8
Бонке
28
Коне
99
Сумано
99
Сумано
28
Коне
17
Буагар
9
Моффи
9
Моффи
17
Буагар
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Лорьян
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Лорьян
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+