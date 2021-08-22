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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лорьян
Монпелье - Лорьян: обзор матча 22 августа 2021
Монпелье
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
50'
Т. Саванье
58'
С. Мавидиди
83'
А. Делор
21'
Д. Берто (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лорьян
90'
+2
Вторая желтая
Ж. Эрго
Замена
Ф. Мойе
️️️️
А. Делор
90'
87'
Желтая карточка
Ж. Эрго
86'
Вторая желтая
У. Мендес
84'
Желтая карточка
У. Мендес
ГОЛ! 3:1!
А. Делор
Пас отдал
Т. Саванье
83'
Замена
Э. Ваи
️️️️
С. Мавидиди
79'
78'
Замена
Ж. Эрго
️️️️
И. Силва
78'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Фонтейн
Замена
А. Суке
️️️️
Ж. Самбья
72'
Замена
М. Ристич
️️️️
Н. Коцца
72'
67'
Желтая карточка
Т. Монконду
62'
Замена
А. Грбич
️️️️
Ф. Лемуан
62'
Замена
К. Буагар
️️️️
Э. Ле Фе
62'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Т. Моффи
ГОЛ! 2:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
А. Делор
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Саванье
50'
49'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Берто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-1-2-3
16
Берто
31
Коцца
12
Сахо
3
Тулер
10
Самбья
13
Шотар
10
Саванье
4
Ферри
9
Делор
45
Мавидиди
9
Лаборд
4-1-2-1-2
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
5
Фонтейн
25
Ле Гофф
19
Абержель
18
Лемуан
28
Ле Фе
45
Лорьенте
9
Моффи
2
Силва
31
Коцца
23
Ристич
23
Ристич
31
Коцца
10
Самбья
2
Суке
2
Суке
10
Самбья
9
Делор
91
Мойе
91
Мойе
9
Делор
45
Мавидиди
11
Ваи
11
Ваи
45
Мавидиди
2
Силва
14
Эрго
14
Эрго
2
Силва
9
Моффи
6
Монконду
6
Монконду
9
Моффи
28
Ле Фе
17
Буагар
17
Буагар
28
Ле Фе
18
Лемуан
9
Грбич
9
Грбич
18
Лемуан
5
Фонтейн
29
Амель
29
Амель
5
Фонтейн
Остались в запасе
Монпелье
Лорьян
1
Матис Карвальо
ВР
27
Лео Леруа
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Редван Бурлес
ЛП
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
27
Лео Леруа
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Редван Бурлес
ЛП
Статистика матча Монпелье - Лорьян
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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