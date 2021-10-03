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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Клермон
Лорьян - Клермон: обзор матча 03 октября 2021
Лорьян
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Клермон
54'
Ж. Лапорт
15'
М. Байо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Клермон
89'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Бертомье
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
Т. Монконду
85'
Замена
К. Буагар
️️️️
А. Лорьенте
85'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
79'
77'
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Доссу
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Т. Моффи
71'
Желтая карточка
М. Йенц
55'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лапорт
Пас отдал
Т. Монконду
54'
Замена
С. Диарра
️️️️
Э. Ле Фе
50'
24'
Желтая карточка
Й. Гастьен
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Байо
Пас отдал
В. Н'Симба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
4
Мориц Йенц
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Тео Ле Бри
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Жордан Тель
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Нарди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
17
Мендес
6
Монконду
28
Ле Фе
18
Лемуан
45
Лорьенте
2
Силва
9
Моффи
4
Йенц
4-2-1-2-1
16
Десма
80
Зедадка
22
Хунтонджи
21
Ожье
12
Н'Симба
99
Самед
25
Гастьен
20
Доссу
15
Бертомье
19
Рашани
18
Байо
6
Монконду
11
Ле Бри
11
Ле Бри
6
Монконду
45
Лорьенте
17
Буагар
17
Буагар
45
Лорьенте
9
Моффи
11
Уаттара
11
Уаттара
9
Моффи
28
Ле Фе
25
Диарра
25
Диарра
28
Ле Фе
15
Бертомье
19
Иглесиас
19
Иглесиас
15
Бертомье
20
Доссу
9
Тель
9
Тель
20
Доссу
Остались в запасе
Лорьян
Клермон
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лорьян - Клермон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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