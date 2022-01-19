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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лорьян
Лилль - Лорьян: обзор матча 19 января 2022
Лилль
19.01.2022, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 20 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
10'
И. Лихаджи
19'
М. Йенц (АГ)
31'
Рейнилду
90+3'
С. Сумано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Лорьян
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
С. Сумано
86'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
А. Лорьенте
Замена
А. Гомес
️️️️
Б. Йылмаз
82'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Ж. Бамба
76'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
А. Онана
76'
74'
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Моффи
74'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Т. Монконду
Замена
Шека
️️️️
Р. Саншеш
68'
Замена
Т. Веа
️️️️
И. Лихаджи
68'
64'
Замена
К. Буагар
️️️️
Э. Ле Фе
ГОЛ! 3:0!
Рейнилду
Пас отдал
Р. Саншеш
31'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Йенц
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Лихаджи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
10
Баптист Муазан
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Шека
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Грбич
17
Рейнилду
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
24
Онана
8
Саншеш
19
Бамба
80
Лихаджи
17
Йылмаз
15
Дэвид
4-2-1-2-1
1
Нарди
17
Мендес
27
Петро
4
Йенц
25
Ле Гофф
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
45
Лорьенте
10
Муазан
9
Моффи
19
Бамба
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
19
Бамба
8
Саншеш
8
Шека
8
Шека
8
Саншеш
24
Онана
19
Ниасс
19
Ниасс
24
Онана
17
Йылмаз
7
Гомес
7
Гомес
17
Йылмаз
80
Лихаджи
22
Веа
22
Веа
80
Лихаджи
45
Лорьенте
11
Бурлес
11
Бурлес
45
Лорьенте
6
Монконду
18
Лемуан
18
Лемуан
6
Монконду
28
Ле Фе
17
Буагар
17
Буагар
28
Ле Фе
9
Моффи
99
Сумано
99
Сумано
9
Моффи
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
11
Тео Ле Бри
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
Остались в запасе
11
Тео Ле Бри
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лилль - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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