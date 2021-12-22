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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 22 декабря 2021
Лорьян
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
40'
Т. Монконду
90+1'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
85'
Желтая карточка
Д. Вейналдум
85'
Вторая желтая
С. Рамос
81'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
И. Силва
️️️️
А. Лорьенте
78'
75'
Замена
С. Янсане
️️️️
А. Эррера
46'
Замена
С. Рамос
️️️️
Н. Мендеш
Желтая карточка
Д. Уаттара
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Монконду
Пас отдал
Э. Ле Фе
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
45
Арман Лорьенте
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Тео Ле Бри
АП
10
Баптист Муазан
АП
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Секу Янсане
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Нарди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
4
Йенц
17
Мендес
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
45
Лорьенте
11
Уаттара
9
Моффи
4-1-2-2-1
1
Навас
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
5
Гуйе
21
Эррера
23
Вейналдум
10
Месси
11
Ди Мария
9
Икарди
45
Лорьенте
2
Силва
2
Силва
45
Лорьенте
25
Мендеш
93
Рамос
93
Рамос
25
Мендеш
21
Эррера
9
Янсане
9
Янсане
21
Эррера
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
11
Тео Ле Бри
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
10
Баптист Муазан
АП
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
11
Натан Битумазала
ПЗ
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
11
Тео Ле Бри
АП
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
10
Баптист Муазан
АП
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Остались в запасе
11
Натан Битумазала
ПЗ
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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