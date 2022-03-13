Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лорьян
Клермон - Лорьян: обзор матча 13 марта 2022
Клермон
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
0 : 2
Завершен
Лорьян
72'
И. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лорьян
90'
+1
Замена
И. Силва
️️️️
Э. Ле Фе
87'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Лорьенте
83'
Желтая карточка
И. Коне
Замена
С. Хауи
️️️️
Д. Бертомье
83'
72'
ГОЛ! 0:1!
И. Коне
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Л. Да Кунья
69'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Э. Рашани
69'
Замена
М. Байо
️️️️
Г. Кюи
69'
61'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
61'
Замена
️️️️
К. Буагар
53'
Желтая карточка
И. Бонке
Желтая карточка
Й. Гастьен
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Данго Уаттара
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-2-2-2
12
Джоко
12
Н'Симба
80
Зедадка
22
Хунтонджи
36
Сейду
25
Гастьен
6
Маньин
19
Рашани
15
Бертомье
99
Кюи
7
Да Кунья
3-1-2-3-1
1
Дрейер
17
Мендес
15
Лапорт
25
Ле Гофф
6
Монконду
8
Бонке
28
Ле Фе
25
Диарра
17
Буагар
45
Лорьенте
9
Моффи
7
Да Кунья
26
Аллевина
26
Аллевина
7
Да Кунья
15
Бертомье
10
Хауи
10
Хауи
15
Бертомье
19
Рашани
20
Доссу
20
Доссу
19
Рашани
99
Кюи
18
Байо
18
Байо
99
Кюи
45
Лорьенте
11
Уаттара
11
Уаттара
45
Лорьенте
28
Ле Фе
2
Силва
2
Силва
28
Ле Фе
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
Остались в запасе
Клермон
Лорьян
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
23
Жером Фожо
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Новости команд
Все
Клермон
Лорьян
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+