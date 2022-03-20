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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Страсбур
Лорьян - Страсбур: обзор матча 20 марта 2022
Лорьян
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Страсбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Страсбур
Замена
С. Сумано
️️️️
И. Коне
90'
+1
89'
Желтая карточка
Л. Перрен
89'
Замена
А. Каси
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
Д. Уаттара
76'
65'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Ажорк
65'
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Ж. Беллегард
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Лорьенте
64'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Т. Моффи
64'
29'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Желтая карточка
И. Бонке
22'
20'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Дрейер
25
Ле Гофф
27
Петро
15
Лапорт
17
Мендес
6
Монконду
19
Абержель
8
Бонке
45
Лорьенте
9
Моффи
28
Коне
4-1-3-2
26
Селс
24
Жилберт
4
Джику
5
Перрен
5
Ньямси
28
Сиссоко
14
Прсич
27
Беллегард
14
Ленар
19
Ажорк
9
Гамейро
9
Моффи
28
Ле Фе
28
Ле Фе
9
Моффи
45
Лорьенте
11
Уаттара
11
Уаттара
45
Лорьенте
28
Коне
99
Сумано
99
Сумано
28
Коне
9
Гамейро
19
Каси
19
Каси
9
Гамейро
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
27
Беллегард
80
Дьон
80
Дьон
27
Беллегард
19
Ажорк
13
Диалло
13
Диалло
19
Ажорк
Остались в запасе
Лорьян
Страсбур
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лорьян - Страсбур
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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