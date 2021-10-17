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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лорьян
Марсель - Лорьян: обзор матча 17 октября 2021
Марсель
17.10.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 10 тур
4 : 1
Завершен
Лорьян
27'
Б. Камара
56'
М. Гендузи
85'
А. Милик
90+2'
У. Мендес (АГ)
13'
А. Лорьенте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лорьян
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
У. Мендес
90'
+2
Замена
Л. Балерди
️️️️
В. Ронжье
88'
86'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
А. Лорьенте
ГОЛ! 3:1!
А. Милик
Пас отдал
Д. Пайет
85'
81'
Желтая карточка
А. Лорьенте
Замена
П. Гуйе
️️️️
П. Лирола
76'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
К. де ла Фуэнте
75'
69'
Замена
А. Грбич
️️️️
С. Диарра
61'
Замена
К. Буагар
️️️️
Э. Ле Фе
ГОЛ! 2:1!
М. Гендузи
Пас отдал
Д. Пайет
56'
ГОЛ! 1:1!
Б. Камара
Пас отдал
М. Гендузи
27'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Лорьенте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Жерсон
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Лопес
15
Чалета-Цар
14
Перес
14
Лирола
8
Камара
6
Гендузи
21
Ронжье
11
Энрике
10
Пайет
23
де ла Фуэнте
30
Милик
3-2-1-1-3
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
45
Лорьенте
4
Йенц
2
Силва
9
Моффи
21
Ронжье
26
Балерди
26
Балерди
21
Ронжье
14
Лирола
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Лирола
23
де ла Фуэнте
9
Дьенг
9
Дьенг
23
де ла Фуэнте
28
Ле Фе
17
Буагар
17
Буагар
28
Ле Фе
45
Лорьенте
11
Уаттара
11
Уаттара
45
Лорьенте
25
Диарра
25
Диарра
Диарра
9
Грбич
9
Грбич
Диарра
Остались в запасе
Марсель
Лорьян
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Остались в запасе
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Марсель - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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