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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монпелье
Лорьян - Монпелье: обзор матча 20 февраля 2022
Лорьян
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
56'
Т. Саванье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Монпелье
90'
+4
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
Замена
И. Силва
️️️️
У. Мендес
85'
Замена
И. Коне
️️️️
С. Сумано
85'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Л. Абержель
85'
73'
Замена
Тулер
️️️️
М. Сахо
Замена
Т. Моффи
️️️️
Т. Монконду
70'
61'
Желтая карточка
А. Суке
Замена
Д. Уаттара
️️️️
К. Буагар
61'
60'
Желтая карточка
А. Ойонго
56'
ГОЛ! 0:1!
Т. Саванье
Желтая карточка
И. Бонке
47'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Yanis Guermouche
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Дрейер
27
Петро
25
Ле Гофф
15
Лапорт
17
Мендес
19
Абержель
6
Монконду
8
Бонке
17
Буагар
45
Лорьенте
99
Сумано
3-3-2-1-1
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
10
Самбья
13
Шотар
8
Ойонго
10
Саванье
4
Ферри
91
Мойе
11
Ваи
19
Абержель
28
Ле Фе
28
Ле Фе
19
Абержель
17
Буагар
11
Уаттара
11
Уаттара
17
Буагар
99
Сумано
28
Коне
28
Коне
99
Сумано
17
Мендес
2
Силва
2
Силва
17
Мендес
6
Монконду
9
Моффи
9
Моффи
6
Монконду
12
Сахо
3
Тулер
3
Тулер
12
Сахо
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
Остались в запасе
Лорьян
Монпелье
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
16
Димитри Берто
ВР
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Yanis Guermouche
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Yanis Guermouche
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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