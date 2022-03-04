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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Лион
Лорьян - Лион: обзор матча 04 марта 2022
Лорьян
04.03.2022, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 4
Завершен
Лион
57'
Т. Моффи
5'
Р. Февр
26'
М. Дембеле
59'
К. Токо Экамби
78'
Р. Февр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Лион
83'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Л. Пакета
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Моффи
79'
Замена
К. Буагар
️️️️
А. Лорьенте
79'
78'
ГОЛ! 1:4!
Р. Февр
Пас отдал
У. Ауа
71'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Дембеле
71'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
К. Люкеба
71'
Замена
Энрике
️️️️
Эмерсон
59'
ГОЛ! 1:3!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Дембеле
ГОЛ! 1:2!
Т. Моффи
57'
Замена
И. Коне
️️️️
Д. Уаттара
57'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Т. Монконду
57'
Желтая карточка
Т. Монконду
32'
26'
ГОЛ! 0:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Эмерсон
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Февр
Пас отдал
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
17
Кентен Буагар
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Дрейер
25
Ле Гофф
27
Петро
4
Йенц
17
Мендес
6
Монконду
19
Абержель
8
Бонке
11
Уаттара
45
Лорьенте
9
Моффи
3-1-2-2-2
1
Лопеш
27
Густо
23
Люкеба
33
Эмерсон
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
21
Февр
11
Пакета
9
Дембеле
9
Экамби
6
Монконду
28
Ле Фе
28
Ле Фе
6
Монконду
45
Лорьенте
17
Буагар
17
Буагар
45
Лорьенте
11
Уаттара
28
Коне
28
Коне
11
Уаттара
9
Моффи
99
Сумано
99
Сумано
9
Моффи
33
Эмерсон
17
Энрике
17
Энрике
33
Эмерсон
23
Люкеба
17
Боатенг
17
Боатенг
23
Люкеба
11
Пакета
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
11
Пакета
9
Дембеле
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Дембеле
Остались в запасе
Лорьян
Лион
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Лорьян - Лион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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